Ardahan'da Seçimleri CHP'li Demir Kazandı

Kaynak: DHA

ARDAHAN'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Belediye Başkan adayı Faruk Demir, başkan seçildi.Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu CHP'nin Belediye Başkan adayı Faruk Demir aldı. Sandık başına giden seçmenlerin oyu ile 2014 seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Ardahan'ın yeni belediye başkanı DSP'nin eski Ardahan Milletvekili Faruk Demir oldu. En son 1984 yılında CHP'nin başkan çıkardığı Ardahan'da partililer büyük coşku yaşadı.FARUK DEMİR KİMDİR?1963 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğan Faruk Demir, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Demir, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümünden mezun oldu. Demir, 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ses sanatçısı olan Demir, evli bir çocuk babası. - Ardahan