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Ardahan'da şiddetli rüzgar

Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

18.08.2019 15:32
Ardahan'da şiddetli rüzgar
Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sağanak sonrası merkeze bağlı Hoçuvan Hasköy ve çeveresinde şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.
Yaklaşık 15 dakika süren rüzgar nedeniyle nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü.
Vatandaşlardan Ahmet Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın çok şiddetli estiğini belirterek, "Yarım saat sağanak sürdü. Sağanak sonrası şiddetli rüzgar oluştu. Rüzgarla ile evlerin çatıları zarar gördü." dedi.
Ardahan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Ardahan'da şiddetli rüzgar

Ardahan, Hasköy, Güncel

Kaynak: AA

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