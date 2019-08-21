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Ardahan'da şiddetli rüzgar ve hortum

Ardahan'da şiddetli rüzgar ve hortum, yaşamı olumsuz etkiledi.

21.08.2019 20:54 Ardahan'da şiddetli rüzgar ve hortum
Ardahan'da şiddetli rüzgar ve hortum, yaşamı olumsuz etkiledi.
Hanak ilçe merkezinde etkisini attırarak devam eden şiddetli rüzgarın ardından hortum oluştu.
Kısa süre etkili olan hortum üç binanın çatısına zarar verdi.
Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın çok şiddetli estiğini, ardından hortum oluştuğunu belirterek, "Çok kısa sürdü. Sadece birkaç dakika diyebilirim. Atalar ve Orta mahallelerinde etkili oldu. Söz konusu bu iki mahallemizde üç binanın çatısı zarar gördü. Tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.
Ardahan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması yaptı.

Ardahan, Hanak, Güncel

Kaynak: AA

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