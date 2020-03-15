Menü
Haberler ›› Güncel ››Ardahan'da sınır kapılarında virüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor - Güncel

Ardahan'da sınır kapılarında virüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor

Korona virüs krizinin ortaya çıktığı ilk günden gerekli tedbirlerin alındığı Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı ve Çıldır Sınır Kapısı'nda tedbirler en üst seviyede uygulanmaya devam ediliyor.

15.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:52
Ardahan'da sınır kapılarında virüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor
Korona virüs krizinin ortaya çıktığı ilk günden gerekli tedbirlerin alındığı Ardahan 'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı ve Çıldır Sınır Kapısı'nda tedbirler en üst seviyede uygulanmaya devam ediliyor.

Yetkililerinden alınan bilgilere göre, Türkgözü Sınır Kapısı ve Çıldır Sınır Kapısı'nda ilk günden beri kurulan tarama ve sağlık kontrolü çadırlarında görevli sağlık personelinin sıkı çalışmaları ile riskli bulunan kişiler yurda sokulmadı. Gürcistan tarafında da kurulan çadırda taramalar devam ederken, Türkiye'ye gelenler termal kameradan geçtikten sonra durumuna göre sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şüpheli olanlar hemen gözlem altına alınarak. gerektiği kadar bekletildikten sonra geçiş izni veriliyor. Tarama yapılan kişide şayet virüs tespit edilirse kişi geri gönderiliyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Ardahan, Çıldır, Posof, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti