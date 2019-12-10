: Ardahan'da soğuk hava

Üstü kırağı ile kaplanan araçlarMerkez Cami çevresindeki esnafın kuşlara yem vermesiBuzla kaplanan iş yeri camlarıBuz tutmuş çeşme Araç
geçişleri Ardahan
Köprüsünden görüntüKura Nehrinde oluşan buharlaşmaKırağı tutmuş ağaç ve yapraklar Ardahan'da soğuk havaARDAHAN - Sıfırın altında 13 derece sıcaklığın yaşandığı kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelirken, bazı iş yerlerin camları kırağı ile kaplandı. Esnaf buzların çözülmesi için havanın ısınmasını bekledi.
Kent merkezinde birçok esnaf yem bulmakta güçlük çeken kuşların yemlenmesi için iş yerlerin önündeki kaldırımlara yem bıraktı.
Soğuklarla birlikte Kura Nehri mevkindeki ağaç ve yapraklar kırağı tutarken, nehir üstünde buharlaşma meydana geldi.
Kentte bazı çeşmeler ise buz tuttu.