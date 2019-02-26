Ardahan'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Ardahan
'da, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2 kişiden biri tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen İ.A. ve F.Ç. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, kentte yaptıkları eş zamanlı operasyonla her iki zanlıyı gözaltına aldı.
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan İ.A. "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ardahan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA