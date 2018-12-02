Ardahan'da Stat Açılışı

Modernizasyon işi tamamlanan Ardahan
merkezindeki 80. Yıl Şehir Stadyumu'nun açılışı yapıldı.
Ardahan Karagöl
Mahallesi'ndeki stadın açılışı, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez
, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay
, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy
, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilent Akar'ın katılımıyla yapıldı.
Burada konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, yenilenen stadın Ardahan ve bölge sporuna katkı sunacağını belirterek, "Bu ve benzeri birçok çalışmamız oldu. Yapılan bu çalışmalarla spora ve gençliğe yatırım yapmak istiyoruz. Ayrıca Ziraat Bankasınca il özel idaremize verilen sondaj makinesinin de bugün teslimi yapıldı. O da hayırlı olsun." dedi.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
Milletvekili,Karagöl,Emin Bilmez,Ardahan
02 Aralık 2018 Pazar 16:27