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Ardahan'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde Jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik farklı zamanlarda yaptığı operasyonlarda bin 234 adet Bizans, Ortaçağ ve Rus dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

31.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:33Ardahan'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

ARDAHAN'ın ilçesinde ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik farklı zamanlarda yaptığı operasyonlarda bin 234 adet Bizans, Ortaçağ ve Rus dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.Göle ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair ihbarları değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, farklı zamanlarda yaptığı operasyonlarda zeytin bidonları, otomobil, otobüs ve ikametlerde ki gizli bölmelere saklanan Bizans, İslami, Ortaçağ ve Rus dönemine ait olduğu belirlenen bin 234 adet sikke, mühür ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirdi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.



Jandarma, Göle, Güncel

Kaynak: DHA

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