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Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ardahan'da, Bizans dönemine ait sikke, yüzük, hayvan figürlü heykel ve tarihi objeleri satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

20.09.2019 12:42Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Ardahan'da, Bizans dönemine ait sikke, yüzük, hayvan figürlü heykel ve tarihi objeleri satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tarihi eser satmak isteyen bir kişi ile alıcı gibi davranarak irtibata geçti.
Pazarlık yapmak için buluşma noktası olan Göle ilçesine gelen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Operasyonda, Bizans dönemine ait 6 sikke, 2 yüzük, 2 hayvan figürlü heykel ve 3 tarihi obje ele geçirildi.
Zanlının, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

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