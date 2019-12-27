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3 çocuk, sabah saat erken saatlerde çöken tavanın altında kaldı

Ardahan merkeze bağlı Ölçek köyünde Tekin Saltaş'a ait kerpiç ev, gece yağan karın ağırlığına dayanamayarak saat 6.00 sıralarında çöktü. Anne-baba olaydan yara almadan kurtulurken, çiftin çocukları yaralandı.

27.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:54

'ın merkeze bağlı Ölçek köyünde kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.

ANNE-BABA YARA ALMADAN KURTULDU

Merkeze bağlı Ölçek köyünde Tekin Saltaş'a ait kerpiç ev, gece yağan karın ağırlığına dayanamayarak saat 6.00 sıralarında çöktü. Aysel- Tekin Saltaş çifti yara almadan kurtuldu.

ÇOCUKLARI YARALANDI

Toprak altında kalan çiftin çocukları Eray (16), Dilan (10) ve Bilal Saltaş (3) yaralandı. AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarılan kardeşler, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

VALİ ZİYARET ETTİ

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yaralı kardeşleri hastanede ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Masatlı, "AFAD ve 112 ekiplerimiz anında olaya müdahale etmiş ve çocuklarımız hastaneye getirilmiştir. Şu an için sağlıklarında önemli bir sorun yok. Devletimizin imkanlarıyla evlerini yapacağız. Eşyalarını da alıp, vatandaşlarımızın bundan sonraki hayatlarını normal olarak sürdürmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz" dedi.

3 çocuk, sabah saat erken saatlerde çöken tavanın altında kaldı

Ardahan, AFAD, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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