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Ardahan'da toprak evin tavanı çöktü 3 çocuk yaralı

Ardahan'da toprak evin tavanı çöktü 3 çocuk yaralıArdahan'ın merkeze bağlı Ölçek köyünde kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.

27.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:59
'da toprak evin tavanı çöktü 3 çocuk yaralı
Ardahan'ın merkeze bağlı Ölçek köyünde kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.
Olay bu sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Tekin Saltaş'a ait içerisinde eşi ve üç çocuğunun yaşadığı kerpiç evin tavanı, gece yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Evde bulunan baba Tekin Saltaş ve eşi olaydan yara almadan kurtulurken, kardeşler Eray Saltaş (16), Dilan Saltaş (10) ve Bilal Saltaş (3) yaralandı. AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından toprak içerisinde çıkarılan üç kardeş, Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kardeşler hastanede tedavi altına alındı.
VALİ ZİYARET ETTİ
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, ev çökmesi sonucu yaralanan çocukları hastanede ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Masatlı, Olayla ilgili AFAD ve 112 ekiplerimiz anında olaya müdahale etmiş ve çocuklarımız hastaneye getirilmiştir. Şuan için sağlıklarında önemli bir sorun yok. Evleriyle de ilgili olarak Devletimizin imkanlarıyla evlerini yapacağız. Eşyalarını da alıp, vatandaşlarımızın bundan sonraki hayatlarını normal olarak sürdürmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz dedi.
Ardahan'da toprak evin tavanı çöktü 3 çocuk yaralı

Ardahan, Sabah, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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