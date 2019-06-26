26.06.2019 13:41
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Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Ardahan

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Ardahan 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Ardahan- Kars yolunun Artvin Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müfit Boz idaresindeki 53 DH 852 plakalı otomobil ile Turgay Tuna idaresindeki 75 AAB 695 otomobil kavşağın birleştiği noktada çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Müfit Boz olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Turgay Tuna ile araçlarda bulunan İradet Boz, Gülyeter Boz ve Bilal Yılmaz ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Kars , Ardahan , 3. Sayfa

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