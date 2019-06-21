21.06.2019 15:37
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Ardahan'da turizm çalıştayı yapıldı

Ardahan

Ardahan'ın turizminin gelişmesi amacıyla "Ardahan ili turizm çalıştayı" yapıldı.

Ardahan 'ın turizminin gelişmesi amacıyla "Ardahan ili turizm çalıştayı" yapıldı.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) ortaklaşa düzenlediği iki günlük çalıştay değerlendirme toplantısı ile sona erdi.
SERKA Ardahan Temsilcisi Nurullah Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayın bölgenin turizmi için son derece önemli olduğunu belirterek, çalıştaya Ardahan'ı komşu illerinin yanı sıra İstanbul ve Gürcistan 'dan da katılımcı olduğunu söyledi.
Karaca, çalıştay ile amaçlarının Gürcistan'daki önemli turizm sektörü paydaşlarına Ardahan'daki turizm destinasyonunu tanıtmak olduğunu belirterek,"Çalıştayda Ardahan'ın turizmde yıldızı parlayan şehir haline gelmesi için neler yapabilirizi tespit etmeye çalıştık, çokta verimli geçti." dedi.
Kaynak: AA
Gürcistan , Ardahan , Güncel

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