Ardahan
'da ulaşıma kar ve tipi engeli
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar
yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da kent merkezi ve şehirler arası yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan-Posof-Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat- Artvin
karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ardahan- Göle
karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik durdu. Ardahan'dan Göle istikametine giden sürücüler görüş mesafesi düşen yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Tipi nedeniyle araçlarından dışarıya çıkamayan sürücüler yolun açılmasını beklerken, araçları kara saplanan sürücüler ise araçlarını iterek çıkarmaya çalıştılar.
Kaynak: DHA