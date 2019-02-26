Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göle ilçesindeki çevre yolunda durdurdukları bir araçtaki E.G. ile Ö.G'nin üstünü aradı.Aramada, üzerlerinde yaklaşık bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.Göle Adliyesi'ne sevk edilen her iki zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.