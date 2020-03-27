Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ardahan'da vefalı eller işbaşında

Ardahan'da 65 yaş üstü vatandaşlar, ihtiyaçlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 750 kişiye hizmet verdi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:53
Ardahan'da vefalı eller işbaşında
Ardahan 'da 65 yaş üstü vatandaşlar, ihtiyaçlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 750 kişiye hizmet verdi.

İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, Bakanlığın genelgeleri doğrultusunda Ardahan'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezlerinin oluşturduğu anımsatıldı.

Bu merkezlerde 24 saat esasına göre hizmet verildiği belirtilen açıklamada, öncelikli risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvuruların, 5 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirildiği anlatıldı.

İlçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam ettiği aktarılan Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İhtiyaç sahibi, kimi kimsesi olmayan her vatandaşımızın her türlü ihtiyacı titizlikle gideriliyor. İhtiyacına göre günlük, ihtiyacına göre haftada bir taramadan geçen vatandaşlarımız mevcut. Bu kapsamda il geneli 750'yi aşkın vatandaşımızın çeşitli ihtiyaçları giderilmiş, giderilmeye de devam edilmektedir. 250 kişilik ekip devlet şefkatiyle tahsis edilen 50 araç ile vatandaşımızın her türlü ihtiyacını ve hizmetini kapısına götürüyor. Devletimiz dün olduğu gibi bugünde vatandaşın yanındadır. Daha da önemlisi talebe göre yüzlerce vatandaşımızın ağlık kontrolü de yapıldı." - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ardahan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ardahan'da vefalı eller işbaşında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu Haberler
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Haberler
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:24: Türkiye'de sadece Millet Camii'nde cuma namazı kılınacak - Haber 13:24: Samsunlu şehit annesinden "Evde kal" çağrısı - Haber 13:24: "Gizli hayırsever" iki bakkalın veresiye defterini satın aldı - Haber 13:23: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 207'inci gününde - Haber 13:22: Ordu'da sokağa çıkanlar bu tünelden geçiyor - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber