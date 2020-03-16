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Ardahan'da yoğur kar yağışı

ARDAHAN, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

16.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:11
Ardahan'da yoğur kar yağışı

ARDAHAN, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Ardahan , dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan yağışla karla kaplandı. Kar yağışıyla araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ardahan, Güncel

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