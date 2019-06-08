08.06.2019 12:03
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Ardahan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı

Ardahan

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi.

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'dan Diyarbakır'a seyir halindeki yolcu otobüsü Çatak köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen otobüste biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde jandarma güvenlik önlemleri alırken, otobüsün parçalarının etrafa dağılması ise dikkat çekti. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Çatak, Diyarbakır, Ardahan, 3. Sayfa

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