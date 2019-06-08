Ardahan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı

Ardahan
'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan'dan Diyarbakır
'a seyir halindeki yolcu otobüsü Çatak
köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen otobüste biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kars
Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde jandarma güvenlik önlemleri alırken, otobüsün parçalarının etrafa dağılması ise dikkat çekti. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Çatak
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, 3. Sayfa