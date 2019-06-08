08.06.2019 12:11
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Ardahan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralı

Ardahan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralıARDAHAN - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi.

Ardahan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralı
ARDAHAN - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan'dan Diyarbakır a seyir halindeki yolcu otobüsü Çatak köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı. Yaklaşık 15 metre sürüklen otobüste biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde jandarma güvenlik önlemleri alırken otobüsün parçalarının etrafa dağılması ise dikkat çekti. Ardahan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralı
Kaynak: İHA
Ardahan, 3. Sayfa

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