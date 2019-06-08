Ardahan
'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralı
ARDAHAN - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ardahan'dan Diyarbakır
a seyir halindeki yolcu otobüsü Çatak
köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı. Yaklaşık 15 metre sürüklen otobüste biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kars
Harakani Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay yerinde jandarma güvenlik önlemleri alırken otobüsün parçalarının etrafa dağılması ise dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Ardahan
, 3. Sayfa