Ardahan'da Yunus Baydar İçin Karşılama

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ardahan
Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Yunus Baydar
, kentte coşkuyla karşılandı. Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'nin Ardahan Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Baydar, Ankara
dönüşü kent girişinde partililerce karşılandı.
Davul zurna ekibinin eşlik ettiği uzun araç konvoyu ile AK Parti il binası önünde giden Baydar, burada yaptığı konuşmada, soğuk ve yağışlı havaya rağmen kendisini karşılamaya gelen kalabalığa teşekkür etti.
Ardahan'ın geleceği için partililerden seçim süreci için destek isteyen Baydar, "İnşallah sizleri mahcup etmeyeceğim. Hiçbir zaman biz ayrımcılık yapmadık. Allah'a hamdediyorum ki bundan sonra da böyle olacak. Ardahan için hiçbir hesabı olmayanlara itibar etmeyin. Siyaset
mühendisliği yapanlara inanmayın." dedi.
Baydar'ı karşılama töreninde AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay
ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy
da yer aldı.
Türkiye,Yunus Baydar,Ardahan
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:24