14 Kasım 2018, 19:04
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Ardahan'daki Kara Yollarında Tipi Etkili Oluyor

Ardahan

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde görülen tipi ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde görülen tipi ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde, özellikle de Ardahan- Şavşat ile Ardahan- Posof yolunda kar yağışının yanı sıra buzlanma ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Sürücülerin yanlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istenen açıklamada, Ardahan-Şavşat yolunun Sahara mevkisi ile Ardahan-Posof yolunun Ilgar Dağı mevkisini kullanacak sürücülerin tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kar yağışı kent merkezinde de hafif şekilde devam ediyor. Kar,Posof,Şavşat,Ardahan
14 Kasım 2018 Çarşamba 19:04