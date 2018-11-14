Ardahan'daki Kara Yollarında Tipi Etkili Oluyor

Ardahan
'ın yüksek kesimlerinde görülen tipi ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.
Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde, özellikle de Ardahan- Şavşat
ile Ardahan- Posof
yolunda kar yağışının yanı sıra buzlanma ve tipinin etkili olduğu belirtildi.
Sürücülerin yanlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istenen açıklamada, Ardahan-Şavşat yolunun Sahara mevkisi ile Ardahan-Posof yolunun Ilgar Dağı
mevkisini kullanacak sürücülerin tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
Kar yağışı kent merkezinde de hafif şekilde devam ediyor.
Kar,Posof,Şavşat,Ardahan
14 Kasım 2018 Çarşamba 19:04