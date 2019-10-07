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Ardahan'dan Selçuk'a kardeşlik köprüsü

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Ardahan Kültür-Sanat günleri kapsamında Ardahan'a geldi.

07.10.2019 15:16Ardahan'dan Selçuk'a kardeşlik köprüsü
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Ardahan Kültür-Sanat günleri kapsamında Ardahan'a geldi.

Ardahan Kültür Sanat Günleri'ne konuşmacı olarak katılan ve konuşma öncesi tarım ve hayvancılık konusunda son derece önemli yerleşim alanlarından biri olan kenti gezen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, katıldığı panelde çocukların yüzünü güldürdü.

Başkan Sengel, 'Gönül Dağı Kardeşlik Bağı' projesini hayata geçirmek istediklerini teklif etti, bu projeyle Ardahan'ın çocuklarını yaz tatilinde Efes Selçuk'ta ağırlamaktan büyük onur duyacaklarını ifade etti.

Başkan Sengel, "Yaz tatilinde Ardahan'dan gelecek olan 20 öğrenci Efes Selçuk'ta Köy Akademilerimizin çocukları ile bir araya gelecek. Onları bir hafta boyunca kentimizde misafir edeceğiz" dedi. - ARDAHAN

Filiz Ceritoğlu Sengel, Ardahan, Selçuk, Efes, Güncel

Kaynak: İHA

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