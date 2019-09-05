Haberler» genel» Haber

Ardahan dolu yağışı etkili, yollar beyaza büründü

Ardahan dolu yağışı etkili, yollar beyaza büründüARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dolu hayatı felce uğrattı.

05.09.2019 16:54
Ardahan dolu yağışı etkili, yollar beyaza büründü
ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dolu hayatı felce uğrattı.
Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde dolu şeklinde etkili oldu. İl merkezine bağlı Gürçayır ve Yaylacık Mahallelerinde etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu. Dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, dereler taştı. Yolların dolu ile kaplandığı bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çektiler.
Vatandaşlar dolu yağışının ekinlere zarar verdiğini belirterek, kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söylediler.
Ardahan dolu yağışı etkili, yollar beyaza büründü

Dolu Yağışı, Ardahan, Sabah, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
20:13   HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi
19:48   Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu
19:17   Emniyet'ten Güven Masası ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerine tanıtım filmi
18:57   GİGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok: "Biz asla Uygur Türklerini Çin'e sınır dışı etmedik"
18:52   Afyonkarahisar'da cephanelik şehitleri anıldı
18:50   Yozgat'ta av köpekleri ile kilosu 3 bin 500 Euro olan trüf mantarı bulundu
18:48   Pakistan Ankara Büyükelçisi Qazi Keşmir'e yardım çağrısında bulundu