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Ardahan Emniyet Müdürü Taş'a veda yemeği

Karaman'a atanan Ardahan Emniyet Müdürü Ayhan Taş için veda programı düzenlendi.

20.09.2019 20:08Ardahan Emniyet Müdürü Taş'a veda yemeği
Karaman'a atanan Ardahan Emniyet Müdürü Ayhan Taş için veda programı düzenlendi.
Ardahan Polis Evinde düzenlenen yemeğe, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve diğer rütbeli personel katıldı.
Taş, burada yaptığı konuşmada, kendisi için program düzenleyen emniyet mensuplarına teşekkür etti.
Ardahan'da yaklaşık 3 yıldır görev yaptığını ve unutamayacağı güzel anılarının olduğunu ifade eden Taş, "Bundan sonra görevimize başka bir ilde devam edeceğiz. Nasipse önümüzdeki günlerde Karaman'da görevimize devam edeceğiz. Buradan gidiyorum, ama Ardahanlılar bilsin ki bundan sonra Karaman'da bir hemşehrileri var. Kapım her zaman size açık." diye konuştu.

Ayhan Taş, Karaman, Ardahan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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