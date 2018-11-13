Ardahan güne karla uyandı

13 Kasım 2018 Salı 10:08



13 Kasım 2018 Salı 10:08

Ardahan güne karla uyandıARDAHAN - Ardahan'da dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde oturanlar güne karla uyandı. Kent merkezinde kısa süreli etkili olan kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı. Aniden bastıran kar yağışı yüzünden cadde ve sokaklardaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı, şehir merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.Vatandaşlardan Remzi Almaz, "Bugün 13 Kasım ve güne karla başladık. Biz aslında Kış'ın gelmediğini sanıyorduk ama kış geldi. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık ve kış'a hazırız." dedi.