Ardahan güne karla uyandı

09 Aralık 2018 Pazar 12:34



09 Aralık 2018 Pazar 12:34

Ardahan güne karla uyandıARDAHAN'da birkaç gündür devam eden yağmur gece yerini kar yağısına bıraktı.Sabaha kadar aralıklarla yağan kar, kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte otomobiller, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabaha karla uyananlar buzlanan kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle cadde ve sokaklardaki kar erimeye başladı.Vatandaşlar, birkaç gündür yağan yağmurun ardından yeniden karlı bir güne uyandıklarını, Ardahan'da kar yağışının normal olduğunu söyledi.