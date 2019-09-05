Haberler» Güncel» Haber

Ardahan'ı dolu beyaza bürüdü

Ardahan'ı dolu beyaza bürüdüARDAHAN'da etkili olan dolu yağışı, kentin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü.

05.09.2019 16:52
Ardahan'ı dolu beyaza bürüdü
ARDAHAN'da etkili olan dolu yağışı, kentin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü. Dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü oluşturdu.
Kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, kentin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı fındık büyüklüğünde ki dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü ortaya çıkardı. Merkez Gürçayır Mahallesi'nde etkili olan dolu bahçelere ve ekili arazimerde zarar verdi. Vatandaşlar, Eylül ayıyla birlikte havaların soğuduğunu söyledi.
Ardahan'ı dolu beyaza bürüdü

Dolu Yağışı, Ardahan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:53   TurAz Kartalı 2019 tatbikatı sürüyor
20:53   Güngören'de otomobil doğalgaz kutusuna çarptı
20:50   Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 11 yaralı
20:50   AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den Başçeri ve Uluçay'a ziyaret
20:48   Tartıştığı otobüs şoförünü baltayla tehdit etti
20:47   VEDAŞ, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye VEDAŞ'ın binasını mühürledi
20:47   Ankara'da izinsiz eylem yapan hdp'li gruba müdahale: 31 gözaltı