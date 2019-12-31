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Ardahan İl Emniyet Müdürü Hayal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

31.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:29
İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Hayal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haberde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" başlıklı fotoğrafına oy veren Hayal, yaşamda Cem Genco'nun "Kendi acısını unuttu evladına şifa arıyor", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesini seçti.
Hayal, fotoğraflarda değişik konuların yer aldığını belirterek, "Ancak ilgimi, vatansızlığın ne demek olduğunu anlatan fotoğraflar çekti, özellikle onları tercih ettim, iz bırakan kareler. Daha önce bulunduğum ve çalıştığım bölgelerin konumu itibarıyla vatansızlığın, otoritesizliğin ne demek olduğunu çok iyi gördüm. Bu nedenle söz konusu fotoğraflar benim için birçok anlam ifade ediyor." dedi.
Ardahan İl Emniyet Müdürü Hayal, AA'nın

Mustafa Yalçın, Ünsal Hayal, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA


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