Ardahan'ın Çıldır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ardahan
'ın Çıldır
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Kemal Yakup Azizoğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Kemal Yakup Azizoğlu 979, CHP
adayı Mehmet Mülazim Karaçay
355, MHP
adayı Çağrı Alkanat
34 oy aldı.
-Azizoğlu'nun özgeçmişi-
Kemal Yakup Azizoğlu, 1957 yılında Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Yıldırımtepe köyünde doğdu. İlk ve orta öğretimini Çıldır'da tamamlayan Azizoğlu, Eskişehir
İşletme Fakültesinden mezun oldu. Maliye
bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Azizoğlu, 2014 yerel seçimlerinde DSP'den Çıldır Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra AK Parti'ye geçti. Azizoğlu, evli ve iki çocuk babası.
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Kaynak: AA