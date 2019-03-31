Ardahan'ın Damal İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ergin Önal...

Ardahan
'ın Damal
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Ergin Önal
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ergin Önal 862, AK Parti
adayı Özge Derdiyok
439, DSP adayı Mehmet Ali Akkuş
409 oy aldı.
-Önal'ın öz geçmişi-
Ergin Önal, 1980'de Damal'da doğdu. İlk ve ortaokulu Damal'da tamamladı. 1996'da Hacettepe Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazanan Önal, mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığı
'nda çeşitli görevlerde bulundu.
2014 yerel seçimlerinde CHP'den Damal Belediye Başkanı seçilen Önal, evli ve bir çocuk babası.
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Kaynak: AA