Ardahan'ın Hanak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ayhan...

Ardahan
'ın Hanak
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Ayhan Büyükkaya
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Büyükkaya 823, AK Parti
adayı Taşdemir Çoban
746, DSP adayı Necat Tuna
199 oy aldı.
-Büyükkaya'nın öz geçmişi-
Ayhan Büyükkaya, 1962 yılında Hanak'ta doğdu. Büyükkaya, ilk ve orta öğrenimini de burada tamamladı. Kocaeli
Belediyesinde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Büyükkaya, 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Hanak Belediye Başkanı olarak seçildi. Büyükkaya, evli ve bir çocuk babası.
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Kaynak: AA