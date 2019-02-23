Ardahan'ın Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü

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Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.Valilik önündeki törende Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Soğuk ve sisli havada gerçekleşen törenin ardından kutlamalara Kongre Caddesi'nde devam edildi.Vali Masatlı, Köksoy ve Kırış, bindikleri tören aracında halkı selamlayıp şehrin kurtuluşunu kutladı. Tören aracına bazı vatandaşlar da atları ile eşlik etti.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Köksoy, Ardahan ve bölgenin kurtuluşu için eşsiz mücadele verenleri bugün rahmetle andıklarını söyledi.Köksoy, vatanın bölünmez bütünlüğü için verilen mücadelenin tarihi mücadele olduğunu vurgulayarak, "Dün gibi bugün de PKK, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine karşı başarılı mücadeleler veriliyor. Bu mücadelelerde şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diliyoruz. Ayrıca Ardahan'ın kurtuluşunda verilen mücadeleleri anlatan etkinlikleri yapmakta emeği olanları da tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Törende şiirlerin okunmasının yanı sıra halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, çeşitli yarışmalarda deceye girenlere ödülleri verildi.Katılımcılar daha sonra geçmişte yöre halkının Ermenilerce bir camiye toplanıp yakılarak katledildiği Halilefendi Mahallesi'ndeki söz konusu caminin maketinin bulunduğu alana kadar yürüdü.Program, katılımcıların burada şehitler için dua okumasıyla sona erdi.