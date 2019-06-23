23.06.2019 16:55
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Ardahan'ın peynirleri gelecek kuşaklara aktarılacak

Ardahan

Ardahan'da yöresel peynirlerin üretiminin yaygınlaşması amacıyla yerli ve yabancı üniversite öğrencilerine eğitim verildi.

Ardahan'da yöresel peynirlerin üretiminin yaygınlaşması amacıyla yerli ve yabancı üniversite öğrencilerine eğitim verildi.
Göle ilçesinde faaliyet gösteren bir süt ürünleri firmasının ev sahipliğinde gerçekleşen eğitime, Ardahan Üniversitesi başta olmak üzere Macaristan, Yunanistan, Makedonya, Güney Kıbrıs Rum kesiminden ilgililer katıldı.
Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve proje sorumlusu Harun Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'daki dağ bitkileriyle harmanlanan peynirlerin, geleneksel yöntemler korunarak geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.
Üniversite olarak bu kapsamda 3 günlük eğitim verdiklerini, bu eğitimin son derece verimli geçtiğini belirten Tümer, "Küçük ölçekli çiftlikler, genç kadın peynir üreticilerini korumak ve yenilikçi pazarlama tekniklerini oluşturmayı hedefliyoruz. E-ticaret yeterliliğini uygulayıp kırsal alanlardan kentsel alanlara geleneksel peynir ürünlerini ulaştırmak amacındayız." dedi.
Makedonya Tetova Devlet Üniversitesinden Anıla Pollozhani de farklı ülkelerin peynirlerini görüp kendi peynirlerini de tanıttıkları için çok mutlu olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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