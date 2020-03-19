Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyor - Güncel

Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyor

Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyorKAR ve tipi Ardahan-Şavşat Karayolu'nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

19.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:18
Ardahan 'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyor
KAR ve tipi Ardahan- Şavşat Karayolu'nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan'da geceden beri kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı vurdu. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat Karayolu'un Sahara geçidirde kar yağışı tipi sebebiyle ulaşım aksıyor. Bir taraftan iş makineleri yolu ulaşıma açarken bir taraftan tipi yeniden kapatıyor. Bölgede tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kayganlaşan yolda bazı araçlar kara saplanırken, saplandıkları yerden kurtulmak için karayolları ekiplerinden yardım istedi. Ardahan’ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyor
Etiketler : Ardahan, Şavşat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank’a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Güncel
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Brezilya’da virüse karşı alınan tedbirleri ’histeri ve kuruntu’ olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti Güncel
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Loading