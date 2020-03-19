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Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.

19.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:12
Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan- Şavşat karayolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayoluun 2640 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım aksıyor. Ekiplerin iş makineleriyle ulaşıma açtığı yol, yoğun tipi nedeniyle yeniden kapanıyor. Kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Kara saplanan bazı araç sürücüleri karayolları ekiplerinden yardım istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ardahan, Şavşat, Güncel

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