Haberler » Güncel » Ardahan Jandarma Komutanı Özdem, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Ardahan Jandarma Komutanı Özdem, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ardahan Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:54
Komutanı Albay Özdem, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Özdem, daha sonra oylama yaptı.
Özdem, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.
Oylamada birbirinden anlamlı fotoğrafların yer aldığını ifade eden Özdem, "Fotoğraflara büyük emekler verilmiş. Örneğin spor kategorisindeki fotoğraf bilinen bir kare, gündeme gelmişti. Haber kategorisindeki fotoğraf anlamlı, yaşamda da yine aynı şekilde. Dolayısıyla fotoğrafların hepsi bir birinden anlamlı ve etkileyici. Biz de her kategoride birer kare tercih ettik." dedi.
Özdem, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik etti.
Ardahan Jandarma Komutanı Özdem, AA'nın

Jandarma, Ardahan, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:49 Bosna Hersek'te Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılan tarihi kahve binası açıldı - Haber
16:49 Sosyal medyada küçük kızlara 'cinsel içerikli' yorumlar yazan okul müdürü açığa alındı - Haber
16:44 Başkan Akman'dan Vanspor Futbol Kulübüne destek - Haber
16:44 Güvenli iş yerlerine "Güvenli Gıda Sertifikası" - Haber
16:43 Kosova'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü yürüyüşü - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
10.12.2019 16:51:20