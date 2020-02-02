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Ardahan kar çok yağınca, yaban hayvanlar unutulmadı

Kar çok yağınca, yaban hayvanlar unutulmadıArdahan'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının bir metreye ulaşması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

02.02.2020 09:11 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:13
Kar çok yağınca, yaban hayvanlar unutulmadı
'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının bir metreye ulaşması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Ardahan'da birkaç gündür etkili yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Göle ilçesinde, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının hayatlarını devam ettirmesi amacıyla Gençlik Merkezi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Milli Parklar Şubesi ile Orman Şefliği tarafından, ormanlık alan ve yüksek kesimlerde olumsuz hava şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Bir metreye varan kar üstünde güçlükle yemleri taşıyan ekipler, 200 kilo tavuk ve 200 kilo buğdaydan oluşan yemleri belirlenen alanlara bıraktı.
Ardahan kar çok yağınca, yaban hayvanlar unutulmadı

Ardahan, Güncel

Kaynak: DHA


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