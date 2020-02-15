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Ardahan Karayolu'nda çığ düştü, sürücüler son anda kurtuldu

Ardahan Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde çığ düştü.

15.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:18Ardahan Karayolu'nda çığ düştü, sürücüler son anda kurtuldu

Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde çığ düştü. Şans eseri kimsenin kar altında kalmadığı karayolu, 2 saat süren çalışmayla ulaşıma açıldı.

Artvin- Ardahan Karayolu'nun ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi'nde, öğle saatlerinde çığ düştü. Araç sürücülerinin son anda fark edip durduğu çığın altında şans eseri kalan olmadı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan ve bir tarafı uçurum olan yol, iş makineleriyle 2 saat süren çalışmalar sonunda, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



Ardahan, Şavşat, Artvin, Güncel

Kaynak: DHA

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