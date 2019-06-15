Ardahan Kent Konseyi yenilenecek

Ardahan
Kent Konseyinde seçim yapılacak.
Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan
, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Haziran Salı günü seçim yapılacağını bildirdi.Söz
konusu seçim tarihini 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından belirlediklerini aktaran Taştan, "Kent konseyleri, her belediye seçimleri sonrası, süresi dolmadan da istenmesi halinde seçim tarihini belirler. Biz de öyle yaptık. Çünkü yeni yönetimle çalışmak için uygun olan seçime gitmektir. Henüz süremiz dolmadan tarih belirleyerek, 18 Haziran'da seçime gitme kararı aldık." dedi.
Kendisinin yeniden aday olduğunu belirten Taştan, dün olduğu gibi bugün de Ardahan'a hizmet etmeyi amaçladığını kaydetti.