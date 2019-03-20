Ardahan Kömür Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu, 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: DHA

Ardahan'ın Posof İlçesinde kömür yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı.Olay, bugün saat 1100'de Posof ilçesi Söğütlükaya Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Damal ilçesinden Posof istikametine gitmekte olan Memet Zeki Kaçak (55) idaresindeki kömür yüklü 27 JF 792 plakalı kamyon Söyütlükaya Jandarma Karakolu önünde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kamyon sürücüsü Memet Zeki Kaçak olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Turgut Arda yalandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.