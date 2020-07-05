ARDAHAN Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES hizmete başladı

Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES hizmete başladıARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yapımı tamamlanan Köroğlu Barajı ve Kotanlı Hidroelektrik Santrali (HES), törenle hizmete girdi.

05.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:54
Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES hizmete başladı
ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yapımı tamamlanan Köroğlu Barajı ve Kotanlı Hidroelektrik Santrali (HES), törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle açılışa katıldı.
Ardahan'da doğan Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri üzerinde kurulan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES bugün düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konferansla bağlandığı törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, diğer yetkililer ve vatandaşlar hazır bulundu.
Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar açılışta yaptığı konuşmada, 125 megavat kurulu gücünde yaklaşık tam kapasitede çalıştığında 290 milyon kilovatsaat yıllık elektrik üretecek. 740 bin haneye elektrik sağlayacak. Bu anlamda Ardahan'ın en büyük elektrik santralini devreye alıyoruz. Bu tesisin yapımı esnasında yaklaşık bin vatandaşımıza istihdam imkanı sağlandı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında civar köylerimize ve çiftçilerimize dedestek sağlandı dedi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kesilen kurdelanın ardından baraj ve HES hizmete girdi. ARDAHAN Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES hizmete başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hidroelektrik Santrali, Ardahan, Çıldır, HES, Güncel, Haber
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