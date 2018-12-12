Ardahan Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Uyarısı

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:24



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:24

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısıMeteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, saatte hızı 70 kilometreye kadar çıkacak kuvvetli rüzgar nedeniyle, vatandaşları uyardı.Doğu Anadolu Bölgesi'nde rüzgar ve kar etkisini sürdürüyor. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 583, Erzincan'da 73, Kars'ta 3 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Ardahan'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yükseklerde şiddetini artıran kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. İnşaatta çalışan işçiler, Ardahan'da kışın etkisini göstermeye başladığını söyledi.Karslı aşıklar ise eski ve yeni kış mevsimini sazlı sözlü dillendirdi. Taşköprü Kafe Aşıklar Evi'nde sahneye çıkan aşıklar Sabri Yokuş ve İlgar Çiftçioğlu, eskiden 3 metre kar yağdığını, evlerinden çıkmak için tünel kazdıklarını hatırlatarak şimdiki kışlarda ise kar yağışının azaldığını ve kıştan eser kalmadığını ifade etti. Aşıklar deyişlerinde şunları söylediEskiden yağardı Kars'a çok kar Ne hikmetse şimdi kışı değişmiş 12'nci ayda bakın karlar yağmıyor Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş Eskiden diz boyu karlar yağardı Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş İnan ki onunla insanlar huzur bulurdu Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş Bilemedim gardaş ondan bundan mı Yarından mı yoksa acep bugünden mi Barajlar kuruldu, yoksa ondan mı Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş Bazen karla oyun oynar, topaç yapardık Onunla huzurlu hisse kapardık Her birimiz koskocaman kardan adam yapardık Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş Sabri Yokuş söyler arzunu bildir Ağlayan gönül var ise güldür Erzurum'da mevsim böyle değildir Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş İlgarım iklime uyamaz olduk Nasılda geçti yıllar sayamaz olduk Bir gün olsun kızak kayamaz olduk Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş.Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, güney-güneybatıdan orta, zaman zaman saatteki hızı 50-70 kilometreye çıkacağını bildirdi. Meteoroloji, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaçların, elektrik direklerin devrilmesi olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması istedi. Bölge genelinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini vurgulayan meteoroloji, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.