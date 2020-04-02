Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ardahan, nisan karıyla bembeyaz

ARDAHAN'da, gece saatlerinde kar yağışı etkili olurken, sabah uyandıktan sonra pencerelerden bakanlar, beyaz örtüyle karşılaştı.

02.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:58
Ardahan, nisan karıyla bembeyaz

ARDAHAN'da, gece saatlerinde kar yağışı etkili olurken, sabah uyandıktan sonra pencerelerden bakanlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Kentte dün akşam aralıklara etkili olan yağmur, gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kent merkezi, kısa sürede beyaza büründü. Bu sabah uyandıktan sonra evlerinin pencerelerinden bakanlar, nisan karının beyaz örtü oluşturmasına şaşırdığını söyledi. Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kaldırımlarda biriken karları temizlemeye başladı.

Kar temizleme çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Faruk Demir, "Aslında meteoroloji uyarmıştı; ancak ne ben ne de çalışma arkadaşlarım, bir gecede bu kadar fazla karın yağdığı bir kış görmedik. Ben de arkadaşlarıma destek amaçlı geldim. Belediyemizin tüm ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Trafik ekipleri de sürücüleri yollarda olası buzlanmaya karşı uyardı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ardahan, nisan karıyla bembeyaz - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı Haberler
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı
Üniversite öğrencisi, 29 TL’ye geldiği Erzurum’dan 200 TL’ye geri döndü Haberler
Üniversite öğrencisi, 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:30: Şanlıurfalı hayırsever Fethi Şimşek, bin yardım kolisi bağışladı - Haber 11:29: Ölen yakınının mevlidi için ayırdığı parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Haber 11:28: Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Haber 11:28: Ardahan'da kar yağışı sonrası görsel şölen oluştu - Haber 11:28: Doğa'dan evde zaman geçirmenin ipuçları - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 10:30: 5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü - Haber 10:18: Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler