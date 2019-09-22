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Ardahan posof'ta yaylacılara kar sürprizi

Posof'ta yaylacılara kar sürpriziArdahan'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerine yağan kar, yaylacılara şaşırttı.

22.09.2019 11:14
Posof'ta yaylacılara kar sürprizi
Ardahan'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerine yağan kar, yaylacılara şaşırttı. Kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, çobanlar, yaylalardaki sürüleri ilçe merkezine indirmeye başladı.
Posof ilçesinde iki günden beri etkili olan yağmur ve soğuk hava, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Posof'u çevreleyen Ilgar, Sahara ve Kodiyan dağlarına dün gece kar düştü. Zirveleri beyaza bürüyün kar dağlardaki yaylalarda bulunanları şaşırttı. Bölgeye Ekim ayının ortalarına doğru kar düştüğünü belirten bölge sakinleri, bu yıl kar yağışının erken başladığını söyledi. Kar kalınlığının 10 santimerteye yaklaştığı yaylalarda bulunan çobanlar, sürülerini ilçe merkezine indirmeye başladı.
Ardahan posof'ta yaylacılara kar sürprizi

Ardahan, Posof, Güncel

Kaynak: DHA

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