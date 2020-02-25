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Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

25.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:10Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Ardahan- kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Kentin yüksek kesimlerinde ulaşımda aksamaların yaşandığı aktarılan açıklamada, "Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde, kar ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi bulunmadığından bu yollarımız ağır tonajlı araçların geçişine kapatılmıştır." denildi.
Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Posof, Çıldır-Aktaş ve Ardahan-Çıldır kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan, Çıldır, Şavşat, Güncel

Kaynak: AA

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