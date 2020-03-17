Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
17.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:32
Ardahan- Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.
Kentin yüksek kesimlerinde ulaşımda aksamaların yaşandığı bildirilen açıklamada, "Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi bulunmadığından ağır tonajlı araçların geçişine kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Posof, Ardahan-Çıldır kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.
Kentin yüksek kesimlerinde ulaşımda aksamaların yaşandığı bildirilen açıklamada, "Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi bulunmadığından ağır tonajlı araçların geçişine kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Posof, Ardahan-Çıldır kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kaynak: AA
Manşet
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