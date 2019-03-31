Ardahan Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Ardahan için sandığa giden vatandaşlar, Ardahan Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Ardahan seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Ardahan'da kim önde? Ardahan seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

ARDAHAN 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Ardahan Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Yunus Baydar Cumhur İttifakı kapsamında seçime katıldı. CHP'den Faruk Demir, İYİ Parti'den Mete Özdemir, Saadet Partisi adına Mustafa Çapan, DSP adına İmkan Balcı ve Vatan Partisi adına da Özcan Güven Ardahan Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Anadolu Ajansı'ndan alınan kesin olmayan verilere göre yerel seçim sonuçlarında Ardahan'daki toplam 45 sandık açıldı. Sandıktan çıkan sonuçta CHP'den Faruk Demiri %46,72 oy oranıyla, AK Parti'den Yunus Baydar'ın aldığı %39,39'luk oy oranını geçerek sandıktan birinci çıktı.

ARDAHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARDAHAN 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Ardahan 'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Ardahan'da 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Faruk Köksoy, CHP adına Mete Özdemir aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 34,26 oy oranı ile Ardahan Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 33, 57 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. BDP adayı Yavuz Usanmaz % 10, 85 oy oranı ile 3, DP'den Mikail Kayatürk% 10, 44 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

ARDAHAN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ardahan belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Ardahan seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.