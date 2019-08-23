Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ardahan Şeytan Kalesi'nde mera yangını

Ardahan'ın Çıldır ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Kalesi bölgesinde çıkan mera yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

23.08.2019 16:12 Ardahan Şeytan Kalesi'nde mera yangını
Ardahan'ın Çıldır ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Kalesi bölgesinde çıkan mera yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yaklaşık 3 bin dönüm alanda etkili olan yangına jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı Şeytan Kalesi'nin bulunduğu meralık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarının ardından jandarma ekipleri ve Çıldır Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Geniş bir alanda etkili olan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Vatandaşlar, "Yangın kalenin olduğu üst bölgede çıktı. İtfaiye müdahale edemiyor. Ormanlık alan yok ama meranın büyük bir bölümü yanıyor. Rüzgar yangını olumsuz yönde etkiliyor" diye konuştu. - ARDAHAN

Ardahan, İtfaiye, Çıldır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:18   Fırından son kez ekmeğini aldı...66 yaşındaki adamın öldüğü kaza kamerada
17:15   Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
17:12   Çiçekçide kavgada 1 kişi silahla yaralandı
17:04   Cinayet zanlısı, kadın elbisesi giyinmiş şekilde yakalandı
17:04   Devlet büyüklerinin ismiyle dolandırıcılık yapan 25 kişi adliyeye sevk edildi
17:03   Hafif ticari araç ile forklift çarpıştı: 5 yaralı
17:00   Selin vurduğu Salıpazarı havadan görüntülendi