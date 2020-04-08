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Ardahan TSO Başkanı Demirci: "Bankalarla ilgili sorunlarımızı TOBB'ye ilettik"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bölgede özellikle üyelerinin bankalarla ilgili yaşadığı sorunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) ilettiklerini belirtti.

08.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:00
Ardahan TSO Başkanı Demirci:
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bölgede özellikle üyelerinin bankalarla ilgili yaşadığı sorunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) ilettiklerini belirtti.
Demirci, yaklaşık 365 oda ve borsa yönetim kurulu başkanlarının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında telekonferans aracılığıyla toplantı yaptıklarını söyledi.
Toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişarelerde bulunduklarını aktaran Demirci, şunları kaydetti:
"Üyelerimizin çek kredisi, sicil affı, kredi garanti fonu tarafından desteklenen işe devam kredisinde kamu bankaları tarafından 'limit bitti' gerekçesi gösterilerek başvuruları dahi alınmadan geri çevriliyorlar. Bu sorunu ilettik. Kredi güncellemesi yapmak isteyenlerden kredi kapama komisyon bedellerinin gözden geçirilmesi taleplerini bugünkü toplantımızda sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ilettik. Üyelerimiz adına bu süreç içerisinde yaşadığımız en önemli sıkıntı ve taleplerimizi aktardık."

Kaynak: AA

Etiketler: Çetin Demirci, Ardahan, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Ardahan TSO Başkanı Demirci: 'Bankalarla ilgili sorunlarımızı TOBB'ye ilettik' - Ekonomi

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