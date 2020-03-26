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Ardahan Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Sancar: "Makul ve kapsayıcı iyileştirmeler yapılmalı"

Türk Sağlık Sen Ardahan Şube Başkanı Ramazan Sancar, yeni tip korona virüs salgını sonrası mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına yönelik kapsayıcı iyileştirmeler yapılmasını ve eksikliklerin biran önce giderilmesini isteyerek, "Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonun...

26.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:09
Ardahan Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Sancar:

Türk Sağlık Sen Ardahan Şube Başkanı Ramazan Sancar, yeni tip korona virüs salgını sonrası mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına yönelik kapsayıcı iyileştirmeler yapılmasını ve eksikliklerin biran önce giderilmesini isteyerek, "Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonun yüksek olması, hizmet üretirken çalışma hayatıyla ilgili kafasında başka sorunlar olmaması gerekir" dedi.


Tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınının biran önce bitmesi temennisinde bulunan Türk Sağlık Sen Ardahan Şube Başkanı Ramazan Sancar, bu süreçte sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlarının moral ve motivasyonun yüksek olması gerektiğini ve hizmet üretirken çalışma hayatıyla ilgili kafasında başka sorunlar olmamasının Türkiye'ye her zaman lazım olduğunu dile getirdi. Bu nedenle sağlık çalışanlarının ekonomik haklarında makul ve kapsayıcı bir iyileştirme yapılması gerektiğini kaydeden Sancar, "Ek ödemelerin 3 ay tavandan verilmesi olumlu olmakla birlikte süresi, sürekliliği ve kapsamı konusunda yeniden değerlendirme yapılmaya muhtaçtır. Döner sermayede adaletsizlik giderilmeli, sürekli hale getirilmeli ve emekliliğe esas olmalıdır. Sağlık hizmetleri ekip işidir. Her arkadaşımızın emeği de çok değerlidir. Maruz kaldığı riskte ayrı önemlidir. Sağlık Kurum ve kuruluşlarında sağlık, teknik, idari ve yardımcı hizmetlerde görevli olan her çalışan da fedakarca görevinin başındadır. Ayrım yapılmamalıdır. Sağlık Kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm arkadaşlarımız herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan bundan yararlanmalıdır. Döner sermaye tavan ödemeleri en az sabit ödeme tutarı kadar olmalıdır" dedi.


Bir başka önemli konunun koruyucu ekipman ve malzeme eksikliği olduğunu kaydeden Sancar, "Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile genel başkanımızın yaptığı görüşmelerde kendileri bu konuda bir eksiklik olmadığını ifade etmişlerdir. Fakat sahadan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan eksiklikle ilgili çokça şikayet gelmektedir. Bakanlık 'Gönderdik', çalışan 'Gelmedi' diyorsa arada ulaştırmakla yükümlülerin ihmali var demektir. Bu sorun araştırılmalı, mesele acilen çözülmelidir. Sağlık Bakanlığı personel eksikliğinin giderilmesi konusunda 32 bin olarak açıklanan yeni istihdamın bugünkü ilanla birlikte sadece 18 bininin sözleşmeli sağlık çalışanı olacağını görülmüştür. 14 binde sürekli işçi alınacaktır. İş yükü ve personel eksikliği göz önünde bulundurulduğunda 18 bin rakamı çok yetersizdir. En az 50 bin alım yapılması gereklidir. Üniversite hastaneleri içinde 3 bin alım yapılacağı genel başkanımızın yaptığı görüşmelerde ifade edilmişti. Üniversite hastaneleri için bu alımla ilgili de ilana çıkılmalı, sayısının daha da arttırılması için çalışma yapılmalıdır" açıklamalarında bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ardahan, Güncel

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